ЕС отправит миссию на границу Армении и Азербайджана

«По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад», — сказал Мирзоян (цитата по ТАСС).