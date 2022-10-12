ЕС отправит миссию на границу Армении и Азербайджана
Евросоюз принял решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, у ЕС есть уже решение отправить fact-finding mission (миссию по установлению фактов).
«По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад», — сказал Мирзоян (цитата по ТАСС).
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщало минобороны Армении. 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
В тот же день Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. В начале октября Ереван сообщил о новых обстрелах границы со стороны Азербайджана.
7 октября стало известно, что ЕС направит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана на два месяца для «укрепления доверия» между странами. Соответствующее решение было принято по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.
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