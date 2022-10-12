Минобороны сообщило о поражении пунктов управления ВСУ в трех регионах
Вооруженные силы России поразили пункты управления украинских сил в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило российское Минобороны в своей ежедневной сводке.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой народной республики и Лежино Запорожской области», – говорится в сообщении.
Кроме того, в районе города Запорожье был поражен штаб «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России), узел связи «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.
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