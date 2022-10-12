ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле

Суд арестовал его, добавили в ФСБ. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). В ходе обысков у него дома и на работе были изъяты вещества, которые мужчина планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства.