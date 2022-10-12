ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле
Управление ФСБ России по Свердловской области сообщило о предотвращении теракта в административном здании Нижнего Тагила, который планировал выходец из Украины, передает ТАСС.
«В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 г.», – говорится в сообщении.
Суд арестовал его, добавили в ФСБ. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). В ходе обысков у него дома и на работе были изъяты вещества, которые мужчина планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства.
Ранее сегодня ФСБ также сообщила о предотвращении готовившихся спецслужбами Украины диверсионных акций в Подмосковье и на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В обоих случаях были задержаны граждане Украины, работавшие на СБУ.
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