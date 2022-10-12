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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле

Ведомости

Управление ФСБ России по Свердловской области сообщило о предотвращении теракта в административном здании Нижнего Тагила, который планировал выходец из Украины, передает ТАСС.

«В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 г.», – говорится в сообщении.

Суд арестовал его, добавили в ФСБ. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). В ходе обысков у него дома и на работе были изъяты вещества, которые мужчина планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства.

Ранее сегодня ФСБ также сообщила о предотвращении готовившихся спецслужбами Украины диверсионных акций в Подмосковье и на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В обоих случаях были задержаны граждане Украины, работавшие на СБУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных