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Путин прибыл на саммит СВМДА в Казахстане

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. 

Ожидается выступление российского лидера, в котором он коснется вопросов восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров и поддержания мира и стабильности на континенте. 

Предполагается также, что в течение дня он проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, с которым обсудит взаимодействие на энергетическом рынке, а также ситуацию на Украине. Затем у Путина запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой они обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 13 октября на полях саммита СВМДА в Астане состоится встреча между российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков уточнил, что предметом обсуждения станет ситуация на Украине, двусторонние отношения России и Турции и «в целом обмен мнениями по текущим делам».

В конце дня Путин также проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточняется, что Москва предложит провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана. Помощник президента Юрий Ушаков накануне сообщил, что Россия рассчитывает на согласование сроков в ближайшее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных