Путин прибыл на саммит СВМДА в Казахстане
Президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Ожидается выступление российского лидера, в котором он коснется вопросов восстановления цепочек поставок жизненно важных товаров и поддержания мира и стабильности на континенте.
Предполагается также, что в течение дня он проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, с которым обсудит взаимодействие на энергетическом рынке, а также ситуацию на Украине. Затем у Путина запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой они обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 13 октября на полях саммита СВМДА в Астане состоится встреча между российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков уточнил, что предметом обсуждения станет ситуация на Украине, двусторонние отношения России и Турции и «в целом обмен мнениями по текущим делам».
В конце дня Путин также проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточняется, что Москва предложит провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана. Помощник президента Юрий Ушаков накануне сообщил, что Россия рассчитывает на согласование сроков в ближайшее время.
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