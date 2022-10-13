Путин прибыл на саммит СВМДА в Казахстане

Предполагается также, что в течение дня он проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, с которым обсудит взаимодействие на энергетическом рынке, а также ситуацию на Украине. Затем у Путина запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой они обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога.