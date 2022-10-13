В Армении завели дело о терроризме из-за взрыва на Крымском мосту

Накануне ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе. По данным ФСБ, взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой, его доставили из Одессы в болгарский город Русе. Позже взрывчатку отправили в Россию через Грузию и Армению. Эту же информацию подтвердили и в СКР.