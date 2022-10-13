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В Армении завели дело о терроризме из-за взрыва на Крымском мосту

Ведомости

Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело по факту пособничества международному терроризму из-за взрыва на Крымском мосту, сообщается на сайте ведомства.

«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделки документов», – говорится в сообщении. Предварительное следствие по этому делу продолжается, добавили там.

Накануне ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе. По данным ФСБ, взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой, его доставили из Одессы в болгарский город Русе. Позже взрывчатку отправили в Россию через Грузию и Армению. Эту же информацию подтвердили и в СКР.

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8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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