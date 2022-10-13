В Минобороны сообщили о сбитом Су-27 ВВС Украины в Полтавской области
Российские военные сбили украинский сверхзвуковой истребитель Су-27 в небе над Порскалевкой Полтавской области, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29.
По информации украинских СМИ, Украина потеряла в Полтавской области за последние двое суток два самолета. Накануне под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило командование ВВС Украины. По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление, после чего успел катапультироваться.
12 октября Пентагон сообщил, что США с начала спецоперации России на Украине передали последней военной помощи на $16,8 млрд. В странах Запада неоднократно говорили о намерении продолжить оказывать Украину военную и финансовую помощь.
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