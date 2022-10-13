В Минобороны сообщили о сбитом Су-27 ВВС Украины в Полтавской области

По информации украинских СМИ, Украина потеряла в Полтавской области за последние двое суток два самолета. Накануне под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило командование ВВС Украины. По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление, после чего успел катапультироваться.