ЕС продлил санкции за применение химоружия
Евросоюз продлил на год санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за распространение и применение химического оружия, следует из распространенного заявления Совета ЕС.
«Действующие в настоящее время ограничительные меры направлены в общей сложности против 15 физических и двух юридических лиц», — говорится в сообщении.
Активы указанных лиц подлежат заморозке, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом через нее.
Под ограничения, введенные Советом Европы в июне 2018 г., попадают в том числе россияне. Четверо, по сведениям европейских чиновников, якобы причастны к атаке в Солсбери с использованием токсичного нервно-паралитического вещества «Новичок». Еще пятеро граждан, попавших под санкции, связаны с правительством Сирии, которое в Брюсселе обвиняли в разработке и применении химоружия.
Ограничения ЕС также касаются Научно-исследовательского центра Сирии (SSRC).
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