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ЕС продлил санкции за применение химоружия

Ведомости

Евросоюз продлил на год санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за распространение и применение химического оружия, следует из распространенного заявления Совета ЕС.

«Действующие в настоящее время ограничительные меры направлены в общей сложности против 15 физических и двух юридических лиц», — говорится в сообщении.

Активы указанных лиц подлежат заморозке, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом через нее.

Под ограничения, введенные Советом Европы в июне 2018 г., попадают в том числе россияне. Четверо, по сведениям европейских чиновников, якобы причастны к атаке в Солсбери с использованием токсичного нервно-паралитического вещества «Новичок». Еще пятеро граждан, попавших под санкции, связаны с правительством Сирии, которое в Брюсселе обвиняли в разработке и применении химоружия.

Ограничения ЕС также касаются Научно-исследовательского центра Сирии (SSRC).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных