ЕС продлил санкции за применение химоружия

Под ограничения, введенные Советом Европы в июне 2018 г., попадают в том числе россияне. Четверо, по сведениям европейских чиновников, якобы причастны к атаке в Солсбери с использованием токсичного нервно-паралитического вещества «Новичок». Еще пятеро граждан, попавших под санкции, связаны с правительством Сирии, которое в Брюсселе обвиняли в разработке и применении химоружия.