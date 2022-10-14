Газета
Политика

Россия запретила въезд главам МИД и минобороны Черногории

Ведомости

МИД РФ направил ноту в посольство Черногории в РФ о запрете въезда в страну главам МИД и минобороны Черногории, говорится в заявлении на сайте российского министерства. 

«14 октября в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Р. Кривокапичу, министру обороны Р. Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности С. Кентере», — сказано в сообщении.

Российская дипмиссия отметила, что такое решение было принято в ответ на объявление МИД Черногории шестерых российских дипломатов персонами нон грата 29 сентября. В черногорском ведомстве пояснили, что причиной стало нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами. 

Издание Vijesti сообщило, что несколько граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что один из них является сотрудником госадминистрации. По данным издания, он более 10 лет делился информацией с российской разведкой. 

Позже спецпрокуратура Черногории опровергла информацию о задержаниях. При этом ведомство подтвердило обыски. И. о. премьер-министра Дритан Абазович, комментируя ситуацию, заявил, что операция прокуратуры является частью международной акции по борьбе со шпионажем. Позже он также подтвердил задержания в Подгорице.

В тот же день посольство РФ в Черногории приостановило работу консульского отдела на неопределенный срок. Дипломаты отмечали, что власти Черногории выслали «практически весь дипсостав». В МИД РФ призвали россиян подходить к поездкам в Черногорию критически на фоне недружественных действий властей страны.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных