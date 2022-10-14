Россия запретила въезд главам МИД и минобороны Черногории
МИД РФ направил ноту в посольство Черногории в РФ о запрете въезда в страну главам МИД и минобороны Черногории, говорится в заявлении на сайте российского министерства.
«14 октября в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Р. Кривокапичу, министру обороны Р. Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности С. Кентере», — сказано в сообщении.
Российская дипмиссия отметила, что такое решение было принято в ответ на объявление МИД Черногории шестерых российских дипломатов персонами нон грата 29 сентября. В черногорском ведомстве пояснили, что причиной стало нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами.
Издание Vijesti сообщило, что несколько граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что один из них является сотрудником госадминистрации. По данным издания, он более 10 лет делился информацией с российской разведкой.
Позже спецпрокуратура Черногории опровергла информацию о задержаниях. При этом ведомство подтвердило обыски. И. о. премьер-министра Дритан Абазович, комментируя ситуацию, заявил, что операция прокуратуры является частью международной акции по борьбе со шпионажем. Позже он также подтвердил задержания в Подгорице.
В тот же день посольство РФ в Черногории приостановило работу консульского отдела на неопределенный срок. Дипломаты отмечали, что власти Черногории выслали «практически весь дипсостав». В МИД РФ призвали россиян подходить к поездкам в Черногорию критически на фоне недружественных действий властей страны.
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