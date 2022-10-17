В Керчи сообщили об эвакуации всех школ и детсадов

10 и 11 октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные наносят удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все намеченные объекты были поражены. Президент России Владимир Путин заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.