В Керчи сообщили об эвакуации всех школ и детсадов
В Керчи проводится эвакуация всех школ, детских садов, колледжей и судов из-за сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
«Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам», — рассказал Брусаков.
Власти Крыма регулярно получают сообщения о минировании учреждений, их число увеличилось после начала спецоперации России на Украине. При этом информация об этом ни разу не подтверждалась.
С 11 октября в Керчи и Ленинском районе Крыма действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он продлится до 23 октября.
Режим был введен на фоне теракта на Крымском мосту. 8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Ведомство выяснило, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. По данным ФСБ, сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.
10 и 11 октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные наносят удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все намеченные объекты были поражены. Президент России Владимир Путин заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.
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