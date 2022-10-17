МИД Таджикистана проверит причастность граждан республики к теракту под Белгородом

Ранее сегодня источник РБК, близкий к Следственному комитету РФ, и источник, знакомый с ходом расследования, сообщили, что стрельбу на военном полигоне в Белгороде открыли добровольцы из Таджикистана — Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов 1999 и 1998 года рождения. Отмечается, что в военную часть, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября.