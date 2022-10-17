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МИД Таджикистана проверит причастность граждан республики к теракту под Белгородом

Ведомости

Информация о причастности граждан Таджикистана к теракту на полигоне в Белгороде проверяется. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МИДа Таджикистана. 

«Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту», — рассказали в ведомстве.

Ранее сегодня источник РБК, близкий к Следственному комитету РФ, и источник, знакомый с ходом расследования, сообщили, что стрельбу на военном полигоне в Белгороде открыли добровольцы из Таджикистана — Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов 1999 и 1998 года рождения. Отмечается, что в военную часть, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября.  

15 октября ​​двое граждан СНГ открыли стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области. Минобороны расценило произошедшее как теракт. В результате погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Нападавшие, согласно сообщению Минобороны РФ, были убиты ответным огнем. По данным Telegram-канала Baza, стрельба в Валуйском районе произошла около 10 часов утра.

На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за стрельбы на полигоне. В СКР не уточнили, по какой статье заведено дело. 

Ранее сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что среди погибших на полигоне было трое жителей региона, которые заключили контракты с Минобороны добровольно. Также появилась информация о погибших мобилизованных из Брянской области. Однако глава региона Александр Богомаз эти сообщения опроверг, подчеркнув на военном полигоне под Белгородом нет военнослужащих из Брянской области.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных