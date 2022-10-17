МИД Таджикистана проверит причастность граждан республики к теракту под Белгородом
Информация о причастности граждан Таджикистана к теракту на полигоне в Белгороде проверяется. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МИДа Таджикистана.
«Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту», — рассказали в ведомстве.
Ранее сегодня источник РБК, близкий к Следственному комитету РФ, и источник, знакомый с ходом расследования, сообщили, что стрельбу на военном полигоне в Белгороде открыли добровольцы из Таджикистана — Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов 1999 и 1998 года рождения. Отмечается, что в военную часть, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября.
15 октября двое граждан СНГ открыли стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области. Минобороны расценило произошедшее как теракт. В результате погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Нападавшие, согласно сообщению Минобороны РФ, были убиты ответным огнем. По данным Telegram-канала Baza, стрельба в Валуйском районе произошла около 10 часов утра.
На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за стрельбы на полигоне. В СКР не уточнили, по какой статье заведено дело.
Ранее сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что среди погибших на полигоне было трое жителей региона, которые заключили контракты с Минобороны добровольно. Также появилась информация о погибших мобилизованных из Брянской области. Однако глава региона Александр Богомаз эти сообщения опроверг, подчеркнув на военном полигоне под Белгородом нет военнослужащих из Брянской области.
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