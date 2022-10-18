В Курской области сообщили об обстрелах двух населенных пунктов

На прошлой неделе глава региона также сообщал об обстрелах Теткино и Попово-Лежачи. В результате атаки украинских военных была повреждена подстанция, оба населенных пункта остались без электричества. Тогда власти зафиксировали «не менее 15 прилетов». Кроме того, 6 октября при очередном обстреле Теткино погиб 72-летний пенсионер. Он скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.