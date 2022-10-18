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Политика

В Курской области сообщили об обстрелах двух населенных пунктов

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

«Сейчас ВСУ ведут обстрел поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством», — написал он. По словам Старовойта, информация о пострадавших уточняется. 

На прошлой неделе глава региона также сообщал об обстрелах Теткино и Попово-Лежачи. В результате атаки украинских военных была повреждена подстанция, оба населенных пункта остались без электричества. Тогда власти зафиксировали «не менее 15 прилетов». Кроме того, 6 октября при очередном обстреле Теткино погиб 72-летний пенсионер. Он скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.

Ранее сегодня обстрелу также подвергся район Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинская сторона атаковала железнодорожную станцию, движение поездов было временно приостановлено. Уточняется, что есть один пострадавший — мужчина получил осколочные ранения. 

После начала спецоперации России на Украине приграничные районы Курской и Белгородской областей регулярно подвергаются обстрелам. В обоих регионах высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных