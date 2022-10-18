В Курской области сообщили об обстрелах двух населенных пунктов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сейчас ВСУ ведут обстрел поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством», — написал он. По словам Старовойта, информация о пострадавших уточняется.
На прошлой неделе глава региона также сообщал об обстрелах Теткино и Попово-Лежачи. В результате атаки украинских военных была повреждена подстанция, оба населенных пункта остались без электричества. Тогда власти зафиксировали «не менее 15 прилетов». Кроме того, 6 октября при очередном обстреле Теткино погиб 72-летний пенсионер. Он скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.
Ранее сегодня обстрелу также подвергся район Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинская сторона атаковала железнодорожную станцию, движение поездов было временно приостановлено. Уточняется, что есть один пострадавший — мужчина получил осколочные ранения.
После начала спецоперации России на Украине приграничные районы Курской и Белгородской областей регулярно подвергаются обстрелам. В обоих регионах высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.
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