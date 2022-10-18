Минобороны сообщило о взятии под контроль села в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль село Горобьевка в Харьковской области. Об этом ведомство сообщило в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине в своем Telegram-канале.
«На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе села Кисловка Харьковской области Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали атаку противника. По данным ведомства, вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 60 военнослужащих. Еще 46 украинских военных было уничтожено на Краснолиманском направлении. Также ВС РФ отразили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении — противник потерял более 90 военнослужащих.
В Минобороны РФ рассказали, что 18 октября российские военные продолжили наносить ракетные удары по системам военного управления и энергетики Украины. Отмечается, что все назначенные объекты были поражены, в том числе станция космической связи Центра правительственной связи Украины в Одесской области.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. На прошлой неделе штаб территориальной обороны ДНР рассказал об освобождении сел Опытное и Иванград.
Кроме того, с 10 октября российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее сегодня украинские СМИ писали, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Эту информацию подтверждали местные администрации и главы регионов в своих Telegram-каналах. О взрывах сообщали власти Киева, Кривого Рога, Харькова и Житомира.
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