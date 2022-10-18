Минобороны сообщило о взятии под контроль села в Харьковской области

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. На прошлой неделе штаб территориальной обороны ДНР рассказал об освобождении сел Опытное и Иванград.