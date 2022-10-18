Турция испытала баллистическую ракету малой дальности

Агентство напомнило, что Турция получила передовую систему противоракетной обороны С-400 от России в 2019 г., через два года после того, как Анкара подписала соглашение с Москвой о покупке системы «в надежде, что сотрудничество поможет ей разработать собственную программу противоракетной обороны». В ответ США ввели санкции против Турции и запретили ей разрабатывать и покупать истребители F-35.