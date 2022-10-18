Турция испытала баллистическую ракету малой дальности
Турецкие военные провели испытания баллистической ракеты малой дальности, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Собеседники агентства отметили, что ракета была выпущена с мобильной платформы недалеко от портового города Ризе около 7:00 по местному времени. По их словам, снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упасть у побережья порта Синоп. Эта ракета считается самым дальним из всех видов подобного оружия, разработанных в стране.
Секретный ракетный проект, получивший название Tayfun, осуществляется уже несколько лет, сообщили источники, не вдаваясь в подробности.
Агентство напомнило, что Турция получила передовую систему противоракетной обороны С-400 от России в 2019 г., через два года после того, как Анкара подписала соглашение с Москвой о покупке системы «в надежде, что сотрудничество поможет ей разработать собственную программу противоракетной обороны». В ответ США ввели санкции против Турции и запретили ей разрабатывать и покупать истребители F-35.
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