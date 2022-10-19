Боррель извинился за сравнение мира за пределами ЕС с «джунглями»

Он также пояснил, что метафора о джунглях и о саде существует достаточно давно и не является его «выдумкой». Это сравнение относится к вопросу о том, на чем должен основываться международный порядок: на всеми признанных нормах или «на воле сильнейшего, которую принято называть «законом джунглей», пояснил глава внешней дипломатии. Он уточнил, что в современном мире решения все чаще принимаются на основе «закона сильнейшего», а не общепринятых норм.