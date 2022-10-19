Боррель извинился за сравнение мира за пределами ЕС с «джунглями»
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель извинился за сравнение Европы с садом, а всего остального мира за пределами ЕС — с джунглями, которые могут вторгнуться в сад при отказе поддерживать диалог с ним. Соответствующее заявление появилось на сайте Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
«Некоторые ошибочно истолковали эту метафору как «колониальный европоцентризм». Прошу прощения, если это кого-то обидело. <...> Я всегда выступал против подхода «крепости Европы» и активно занимался развитием отношений с другими частями мира», — сказал Боррель.
Он также пояснил, что метафора о джунглях и о саде существует достаточно давно и не является его «выдумкой». Это сравнение относится к вопросу о том, на чем должен основываться международный порядок: на всеми признанных нормах или «на воле сильнейшего, которую принято называть «законом джунглей», пояснил глава внешней дипломатии. Он уточнил, что в современном мире решения все чаще принимаются на основе «закона сильнейшего», а не общепринятых норм.
«Рост этого мира беззакония и беспорядка — именно это я имел в виду, говоря о джунглях. Моя отсылка к джунглям не имеет ни расистского, ни культурного, ни географического подтекста. К сожалению, джунгли есть везде, в том числе и сегодня на Украине», — пояснил Боррель.
На прошлой неделе на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге Боррель, разъясняя внешнеполитическую идею объединения, использовал сравнение Европы с садом, в котором скомбинированы «политическая свобода, экономическое процветание и социальное сплочение», а весь остальной мир — с джунглями, которые могут совершить вторжение в этот сад при его изоляции. Боррель отметил, что ЕС необходимо выстраивать диалог с остальными государствами и поддерживать те страны, которые находятся в тяжелом положении.
После этого ряд стран выразили свое недовольство словами Борреля. В частности, в МИД ОАЭ отметили, что подобные заявления «способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире». «Замечания Борреля вызывают разочарование, в то время как все стороны осознают важность уважения к другим религиям, культурам и этническим группам, а также таких ценностей, как плюрализм, сосуществование и терпимость»,— сказано в сообщении МИД ОАЭ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса