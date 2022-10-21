Маск заявил, что следующий президент России не будет расположен к Западу

Песков, в свою очередь, неоднократно заявлял, что западные СМИ и политики активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет. При этом он напомнил, что Москва может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.