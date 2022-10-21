Маск заявил, что следующий президент России не будет расположен к Западу
Американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает маловероятным, что следующий президент России будет более расположен к Западу. Об этом он написал в своем Twitter.
«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — написал бизнесмен.
Маск неоднократно высказывался о событиях в России и на Украине. Ранее он предложил условия мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу.
В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Маск не советовался с президентом Владимиром Путиным перед публикацией своего плана. Он также подчеркнул, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно.
После этого Маск выражал беспокойство по поводу начала Третьей мировой войны. По его словам, война с применением ядерного оружия может начаться в случае гипотетической потери Россией Крыма. Маск отметил, что если Россия окажется перед выбором — отказаться от Крыма или применить ядерное оружие, она выберет последнее.
Песков, в свою очередь, неоднократно заявлял, что западные СМИ и политики активно рассуждают о вопросах применения ядерного оружия, однако Россия в этом принимать участия не будет. При этом он напомнил, что Москва может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.
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