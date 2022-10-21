В Северном флоте заявили о нарастании негативных тенденций в обстановке в Арктике
Военно-политическая обстановка в Арктике остается относительно стабильной, однако зафиксирован рост негативных тенденций, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщили в пресс-службе СФ, передает ТАСС.
«В своем докладе адмирал Александр Моисеев отметил, что, несмотря на относительную стабильность и отсутствие в Арктике реальных вызовов и угроз региональной безопасности, военно-политическая обстановка в регионе на современном этапе характеризуется нарастанием негативных тенденций», – говорится в сообщении.
Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин объявил о «возвращении» России в Арктику, которое происходит в не только экономической сфере, но и в области обеспечения обороноспособности страны и предотвращения чрезвычайных ситуаций.. Россия сейчас развивает там инфраструктуру МЧС, а также осваивает Северный морской путь (СМП), сказал он тогда
В начале августа правительство утвердило стратегический документ для развития СМП – дорожную карту до 2035 г. стоимостью почти 1,8 трлн руб. Мероприятия плана разбиты по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.
Инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру составят около 800 млрд руб. В частности, на железнодорожные транспортные коридоры для увеличения грузопотока по СМП с 2022 по 2028 г. потратят 570,2 млрд руб. Большая часть этого финансирования, т. е. 506,5 млрд руб., пойдет на создание Северного широтного хода (СШХ) – железной дороги в ЯНАО протяженностью более 700 км и железнодорожных подходов к ней.
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