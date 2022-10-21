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В Северном флоте заявили о нарастании негативных тенденций в обстановке в Арктике

Ведомости

Военно-политическая обстановка в Арктике остается относительно стабильной, однако зафиксирован рост негативных тенденций, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщили в пресс-службе СФ, передает ТАСС.

«В своем докладе адмирал Александр Моисеев отметил, что, несмотря на относительную стабильность и отсутствие в Арктике реальных вызовов и угроз региональной безопасности, военно-политическая обстановка в регионе на современном этапе характеризуется нарастанием негативных тенденций», – говорится в сообщении.

Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин объявил о «возвращении» России в Арктику, которое происходит в не только экономической сфере, но и в области обеспечения обороноспособности страны и предотвращения чрезвычайных ситуаций.. Россия сейчас развивает там инфраструктуру МЧС, а также осваивает Северный морской путь (СМП), сказал он тогда

В начале августа правительство утвердило стратегический документ для развития СМП – дорожную карту до 2035 г. стоимостью почти 1,8 трлн руб. Мероприятия плана разбиты по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.

Инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру составят около 800 млрд руб. В частности, на железнодорожные транспортные коридоры для увеличения грузопотока по СМП с 2022 по 2028 г. потратят 570,2 млрд руб. Большая часть этого финансирования, т. е. 506,5 млрд руб., пойдет на создание Северного широтного хода (СШХ) – железной дороги в ЯНАО протяженностью более 700 км и железнодорожных подходов к ней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных