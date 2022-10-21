В Северном флоте заявили о нарастании негативных тенденций в обстановке в Арктике

Инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру составят около 800 млрд руб. В частности, на железнодорожные транспортные коридоры для увеличения грузопотока по СМП с 2022 по 2028 г. потратят 570,2 млрд руб. Большая часть этого финансирования, т. е. 506,5 млрд руб., пойдет на создание Северного широтного хода (СШХ) – железной дороги в ЯНАО протяженностью более 700 км и железнодорожных подходов к ней.