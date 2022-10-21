СК возбудил уголовное дело после обстрела переправы в Херсоне

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Администрация области уже оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. По последним данным, на левый берег Днепра перевезли уже около 15 000 человек.