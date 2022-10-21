СК возбудил уголовное дело после обстрела переправы в Херсоне
Следственный комитет России завел уголовное дело из-за обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы в Херсоне, в результате которого погибли мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
По версии следствия, граждане передвигались из Херсона на другую сторону реки, когда украинские военные «умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS». По предварительным данным, погибло 4 человека, еще 13 пострадали. Уточняется, что среди них есть дети и представители СМИ. В СКР сообщили о гибели двух журналистов.
Накануне, 20 октября, администрация Херсона сообщила, что украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в районе Антоновского моста в Херсоне. Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате обстрела переправы были тяжело ранены оператор ТРК «Таврия» Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска пресекли две попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области.
С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 19 октября Стремоусов заявил, что власти региона ожидают начала наступления ВСУ на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных в регионе.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Администрация области уже оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. По последним данным, на левый берег Днепра перевезли уже около 15 000 человек.
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