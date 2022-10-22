В Венгрии назвали опасными заявления еврокомиссара о «поражении» России

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет. Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо»,— написал Менцер в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена).