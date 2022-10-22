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Политика

В Венгрии назвали опасными заявления еврокомиссара о «поражении» России

Ведомости

Слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис кончится с поражением России, являются опасными, заявил госсекретарь венгерского МИДа по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет. Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо»,— написал Менцер в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена).

По мнению венгерского правительства, добавил госсекретарь, «нужен немедленный мир вместо длительной войны», необходимо как можно быстрее прекратить огонь и начать диалог.

Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не считает хорошей идеей тренировочную миссию Евросоюза для военных Украины. Ее запуск 17 октября утвердил Совет ЕС. Сийярто также говорил, что Венгрия не собирается поставлять оружие Украине. В МИДе страны отмечали, что Будапешт не будет поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики, а премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции «могут поставить Европу на колени».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных