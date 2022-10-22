В Киевской, Одесской и других областях Украины сообщили о взрывах
В Киевской, Одесской, Кировоградской и других областях Украины в субботу утром прогремели взрывы, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти. По данным советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, на пути к Киеву было сбито пять ракет.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры. Он сообщил, что в ряде населенных пунктов пропал свет. Власти Кировоградской области сообщили о ракетном ударе по «важным энергетическим объектам» в Кропивницком и Головановском районах, пишет «Страна.ua». Информация об обстрелах и работе ПВО также поступает из Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой и Львовской областей.
По данным «Укрзализницы» (Украинская железная дорога), в связи с утренней ракетной атакой некоторые участки железнодорожной сети остаются обесточенными, часть рейсов следуют с задержкой на полчаса.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.
На этой неделе глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил Reuters, что в результате российских ударов в стране повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры. Арестович отмечал, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на месяцы из-за обстрелов.