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В Киевской, Одесской и других областях Украины сообщили о взрывах

Ведомости

В Киевской, Одесской, Кировоградской и других областях Украины в субботу утром прогремели взрывы, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти. По данным советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, на пути к Киеву было сбито пять ракет.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры. Он сообщил, что в ряде населенных пунктов пропал свет. Власти Кировоградской области сообщили о ракетном ударе по «важным энергетическим объектам» в Кропивницком и Головановском районах, пишет «Страна.ua». Информация об обстрелах и работе ПВО также поступает из Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой и Львовской областей.

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По данным «Укрзализницы» (Украинская железная дорога), в связи с утренней ракетной атакой некоторые участки железнодорожной сети остаются обесточенными, часть рейсов следуют с задержкой на полчаса.

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.

На этой неделе  глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил Reuters, что в результате российских ударов в стране повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры. Арестович отмечал, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на месяцы из-за обстрелов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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