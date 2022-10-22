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Медведев назвал вредной западную идею «порядка, основанного на правилах»

Ведомости

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея западных стран о «порядке, основанном на правилах», должна быть отринута как несостоятельная и вредная для человечества. Остальной мир выбирает не подчиняться этой идее, а идти собственным путем, убежден политик.

«Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах» должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределенна по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, эта идея «продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире».

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Медведев в своей публикации заявил о необходимости мирного сосуществования государств, однако оно не должно быть достигнуто «ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан», такое «мирное сосуществование», по его словам «гроша ломаного не стоит». Зампред Совбеза считает, что между ним и защитой коренных национальных интересов «надо выбирать второе». 

Универсальным, но «совсем не идеальным» инструментом урегулирования международных разногласий Медведев назвал ООН. 

«Важно, чтобы в ООН сохранялся базовый принцип международных отношений: равенство всех государств и обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных», — написал он, добавив, что статус постоянных членов Совбеза организации «не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето», а их число может быть расширено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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