Медведев назвал вредной западную идею «порядка, основанного на правилах»

Медведев в своей публикации заявил о необходимости мирного сосуществования государств, однако оно не должно быть достигнуто «ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан», такое «мирное сосуществование», по его словам «гроша ломаного не стоит». Зампред Совбеза считает, что между ним и защитой коренных национальных интересов «надо выбирать второе».