Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак сообщил о своем выдвижении на пост премьер-министра страны. В Twitter он объяснил, почему снова хочет побороться за кресло премьера и лидера Консервативной партии.
«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром», — заявил Сунак.
Политик добавил, что хочет исправить британскую экономику, объединить партию и помочь стране.
На роль лидера Консервативной партии Великобритании и премьера страны после июльской отставки Бориса Джонсона претендовали 11 человек, в числе кандидатов был Риши Сунак. Бывший глава министерства финансов и глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прошли в финал выборов, в итоге пост премьера заняла Трасс.
Ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории Великобритании. Она объявила о своей отставке 20 октября, при этом двумя днями ранее заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.
К вечеру пятницы 21 октября Джонсон, Сунак, а также экс-министр обороны и лидер палаты общин Пенни Мордонт стали главными претендентами на роль лидера Консервативной партии, говорят опросы общественного мнения.