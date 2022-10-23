Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории Великобритании. Она объявила о своей отставке 20 октября, при этом двумя днями ранее заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.