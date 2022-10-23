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Политика

Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Ведомости

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак сообщил о своем выдвижении на пост премьер-министра страны. В Twitter он объяснил, почему снова хочет побороться за кресло премьера и лидера Консервативной партии. 

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром», — заявил Сунак.

Политик добавил, что хочет исправить британскую экономику, объединить партию и помочь стране.

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На роль лидера Консервативной партии Великобритании и премьера страны после июльской отставки Бориса Джонсона претендовали 11 человек, в числе кандидатов был Риши Сунак. Бывший глава министерства финансов и глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прошли в финал выборов, в итоге пост премьера заняла Трасс.

Ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории Великобритании. Она объявила о своей отставке 20 октября, при этом двумя днями ранее заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.

К вечеру пятницы 21 октября Джонсон, Сунак, а также экс-министр обороны и лидер палаты общин Пенни Мордонт стали главными претендентами на роль лидера Консервативной партии, говорят опросы общественного мнения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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