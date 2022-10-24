Три украинские ракеты HIMARS ударили по Каховской ГЭС

С октября вооруженные силы Украины возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек.