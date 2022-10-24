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Три украинские ракеты HIMARS ударили по Каховской ГЭС

Ведомости

Украинские военные обстреляли в понедельник 19 ракетами HIMARS и «Ольха» Новую Каховку, три из них попали в ГЭС, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Пострадавших в результате обстрела нет.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО, к сожалению, три ракеты попали в ГЭС», — отметил представитель службы.

Глава города Владимир Леонтьев сообщил, что ГЭС продолжает работать, прорывов воды на плотине нет. 

С октября вооруженные силы Украины возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек.

Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. Накануне замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об успешной эвакуации более 20 000 человек.

Стремоусов сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была задержана на бериславском участке в Херсонской области. Ночью ВСУ также попытались прорвать линию обороны в районе реки Ингулец в Херсонской области, атака была отбита, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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