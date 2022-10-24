Песков заявил, что в России всегда будут хранить память о жертвах терактов

«Мы многому научились в борьбе с терроризмом, и, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак, в том числе и в результате трагедии, которая произошла в "Норд-Осте”», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).