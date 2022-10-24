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Песков заявил, что в России всегда будут хранить память о жертвах терактов

Ведомости

Россия не раз становилась объектом террористических атак и будет всегда хранить память об их жертвах, в том числе о погибших на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы многому научились в борьбе с терроризмом, и, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак, в том числе и в результате трагедии, которая произошла в "Норд-Осте”», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Как пишет ТАСС, во время пресс-конференции один из журналистов напомнил, что в дни захвата театра на Дубровке помощь заложникам оказывал доктор Леонид Рошаль, ему также помогали врачи Фатима Шахова и Александр Панов. Представитель СМИ призвал наградить Шахову и Панова орденом Мужества. В ответ Песков попросил направить ему информацию по этому вопросу.

Трагедия в театральном центре на Дубровке произошла 20 лет назад, 23 октября 2002 г. Террористы во главе с Мовсаром Бараевым захватили здание во время мюзикла «Норд-Ост» и удерживали заложников в течение трех дней. В результате штурма спецназ ликвидировал всех боевиков, при этом погибли 130 человек из числа заложников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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