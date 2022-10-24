Песков заявил, что в России всегда будут хранить память о жертвах терактов
Россия не раз становилась объектом террористических атак и будет всегда хранить память об их жертвах, в том числе о погибших на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы многому научились в борьбе с терроризмом, и, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак, в том числе и в результате трагедии, которая произошла в "Норд-Осте”», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Как пишет ТАСС, во время пресс-конференции один из журналистов напомнил, что в дни захвата театра на Дубровке помощь заложникам оказывал доктор Леонид Рошаль, ему также помогали врачи Фатима Шахова и Александр Панов. Представитель СМИ призвал наградить Шахову и Панова орденом Мужества. В ответ Песков попросил направить ему информацию по этому вопросу.
Трагедия в театральном центре на Дубровке произошла 20 лет назад, 23 октября 2002 г. Террористы во главе с Мовсаром Бараевым захватили здание во время мюзикла «Норд-Ост» и удерживали заложников в течение трех дней. В результате штурма спецназ ликвидировал всех боевиков, при этом погибли 130 человек из числа заложников.
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