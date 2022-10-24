Новые регионы России получат телефонный код +7
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области получат телефонный код +7, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Прежде всего, конечно, восстановление сетей связи. Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов. Мы выделили ёмкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — заявил Чернышенко по поводу новых территорий РФ.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на прошлой неделе сообщил, что план развития инфраструктуры для запуска портала «Госуслуги» на новых территориях России будет готов к середине ноября.
30 сентября Путин подписал договоры о присоединении новых территорий к России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До этого глава государства подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость ДНР и ЛНР Россия признала еще 21 февраля. Тогда Путин также подписал два договора с республиками о дружбе и взаимопомощи. Спустя три дня Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями российский президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.