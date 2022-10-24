Новые регионы России получат телефонный код +7

30 сентября Путин подписал договоры о присоединении новых территорий к России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До этого глава государства подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость ДНР и ЛНР Россия признала еще 21 февраля. Тогда Путин также подписал два договора с республиками о дружбе и взаимопомощи. Спустя три дня Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями российский президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.