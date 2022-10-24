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Новые регионы России получат телефонный код +7

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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области получат телефонный код +7, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Прежде всего, конечно, восстановление сетей связи. Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов. Мы выделили ёмкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — заявил Чернышенко по поводу новых территорий РФ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на прошлой неделе сообщил, что план развития инфраструктуры для запуска портала «Госуслуги» на новых территориях России будет готов к середине ноября.

30 сентября Путин подписал договоры о присоединении новых территорий к России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До этого глава государства подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость ДНР и ЛНР Россия признала еще 21 февраля. Тогда Путин также подписал два договора с республиками о дружбе и взаимопомощи. Спустя три дня Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями российский президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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