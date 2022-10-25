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Политика

Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы новых регионов России

Ведомости

Россия слабо отвечает на обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ) новых российских регионов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Мы отвечаем, ну так, по-моему, слабо отвечаем», — сказал Кадыров. По его мнению, нужны более жесткие меры.

Кадыров заявил, что в случае попадания снарядов на российскую территорию нужно «стереть с земли города», чтобы противник даже не мог подумать о допустимости обстрелов российских регионов. Глава Чечни добавил, что начавшаяся спецоперация на Украине уже идет и на территории РФ.

Ранее Кадыров уже критиковал ход спецоперации на Украине. На фоне отвода российских войск из Красного Лимана он призвал принимать «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».

Уже 10 октября после ракетных ударов российских войск по украинским объектам инфраструктуры глава Чечни заявил о полном удовлетворении ходом спецоперации. Позже он написал, что подход России к проведению СВО изменился. По его словам, «теперь все будет по-другому».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных