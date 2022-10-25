Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы новых регионов России
Россия слабо отвечает на обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ) новых российских регионов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Мы отвечаем, ну так, по-моему, слабо отвечаем», — сказал Кадыров. По его мнению, нужны более жесткие меры.
Кадыров заявил, что в случае попадания снарядов на российскую территорию нужно «стереть с земли города», чтобы противник даже не мог подумать о допустимости обстрелов российских регионов. Глава Чечни добавил, что начавшаяся спецоперация на Украине уже идет и на территории РФ.
Ранее Кадыров уже критиковал ход спецоперации на Украине. На фоне отвода российских войск из Красного Лимана он призвал принимать «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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