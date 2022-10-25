Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы новых регионов России

Кадыров заявил, что в случае попадания снарядов на российскую территорию нужно «стереть с земли города», чтобы противник даже не мог подумать о допустимости обстрелов российских регионов. Глава Чечни добавил, что начавшаяся спецоперация на Украине уже идет и на территории РФ.