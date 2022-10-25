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Глава минэнерго Британии подал в отставку после назначения Сунака на пост премьера

Ведомости

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джейкоб Рис-Могг ушел в отставку после вступления в должность премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник. 

Как отмечает издание, ранее Рис-Могг говорил, что не планирует работать в кабмине Сунака. Глава минэнерго является сторонником экс-премьеров Соединенного Королевства Бориса Джонсона и Лиз Трасс. При этом Рис-Могг поддержит нового премьера «с задней скамейки» (английский термин backbenchers используется для обозначения членов парламента, которые не имеют должностей в правительстве). 

По данным Sky News, со своих постов могут также уйти министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Ранил Джаявардена и парламентский партийный организатор в палате общин Венди Мортон. Телеканал утверждает, что их вызвали к Сунаку.

Кроме того, в отставку подал министр юстиции Брэндон Льюис, об этом он сообщил в Twitter. Льюис также заявил, что поддержит Сунака «с задних скамей». 

Ранее сегодня король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны, ему также поручено сформировать правительство. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что новый кабмин Великобритании уделит внимание решению экономических проблем. 

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Ранее по теме: Король Великобритании Карл III назначил Сунака новым премьер-министром

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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