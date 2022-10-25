Глава минэнерго Британии подал в отставку после назначения Сунака на пост премьера
Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джейкоб Рис-Могг ушел в отставку после вступления в должность премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, ранее Рис-Могг говорил, что не планирует работать в кабмине Сунака. Глава минэнерго является сторонником экс-премьеров Соединенного Королевства Бориса Джонсона и Лиз Трасс. При этом Рис-Могг поддержит нового премьера «с задней скамейки» (английский термин backbenchers используется для обозначения членов парламента, которые не имеют должностей в правительстве).
По данным Sky News, со своих постов могут также уйти министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Ранил Джаявардена и парламентский партийный организатор в палате общин Венди Мортон. Телеканал утверждает, что их вызвали к Сунаку.
Кроме того, в отставку подал министр юстиции Брэндон Льюис, об этом он сообщил в Twitter. Льюис также заявил, что поддержит Сунака «с задних скамей».
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