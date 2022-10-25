Глава минэнерго Британии подал в отставку после назначения Сунака на пост премьера

Как отмечает издание, ранее Рис-Могг говорил, что не планирует работать в кабмине Сунака. Глава минэнерго является сторонником экс-премьеров Соединенного Королевства Бориса Джонсона и Лиз Трасс. При этом Рис-Могг поддержит нового премьера «с задней скамейки» (английский термин backbenchers используется для обозначения членов парламента, которые не имеют должностей в правительстве).