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Песков заявил, что кабмин займется брошенными активами в новых регионах РФ

Ведомости

Правительству придется заняться вопросом, связанным с брошенными активами в новых регионах России, однако в Кремле не осведомлены, будет ли для этого создана комиссия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этим вопросом придется заниматься, предстоит заниматься правительству — это однозначно. Там же есть брошенные активы, и нельзя их оставлять в бездействии. Предстоит их запускать и активировать. Соответственно, кто-то должен брать их на свой баланс», — сказал Песков. 

Он напомнил, что присоединенные регионы являются территорией РФ. Песков добавил, что собственники смогут заявить свои права на эти активы, но уже в российской юрисдикции. 

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину, писали, что в правительстве создали комиссию, которая занимается передачей под внешнее управление нефункционирующих и брошенных предприятий в четырех новых регионах — Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Отмечалось, что комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных