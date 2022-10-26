Песков заявил, что кабмин займется брошенными активами в новых регионах РФ

«Этим вопросом придется заниматься, предстоит заниматься правительству — это однозначно. Там же есть брошенные активы, и нельзя их оставлять в бездействии. Предстоит их запускать и активировать. Соответственно, кто-то должен брать их на свой баланс», — сказал Песков.