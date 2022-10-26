Песков заявил, что кабмин займется брошенными активами в новых регионах РФ
Правительству придется заняться вопросом, связанным с брошенными активами в новых регионах России, однако в Кремле не осведомлены, будет ли для этого создана комиссия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Этим вопросом придется заниматься, предстоит заниматься правительству — это однозначно. Там же есть брошенные активы, и нельзя их оставлять в бездействии. Предстоит их запускать и активировать. Соответственно, кто-то должен брать их на свой баланс», — сказал Песков.
Он напомнил, что присоединенные регионы являются территорией РФ. Песков добавил, что собственники смогут заявить свои права на эти активы, но уже в российской юрисдикции.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину, писали, что в правительстве создали комиссию, которая занимается передачей под внешнее управление нефункционирующих и брошенных предприятий в четырех новых регионах — Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Отмечалось, что комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса