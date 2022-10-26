Путин проведет совещание с членами Совбеза 26 октября
Президент РФ Владимир Путин намерен провести оперативное совещание с членами Совета Безопасности России 26 октября во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, нашего Совбеза», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что сегодня Путин также проведет встречу в режиме видеоконференции с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. По словам представителя Кремля, возможно еще одно мероприятие, но о нем проинформируют дополнительно.
Предыдущее совещание с членами Совбеза РФ прошло 19 октября. В ходе него Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
Кроме того, Путин поручил создать координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Задачами совета он обозначил поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием. Указ об утверждении новой структуры глава государства подписал 21 октября.
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