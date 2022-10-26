Путин проведет совещание с членами Совбеза 26 октября

Предыдущее совещание с членами Совбеза РФ прошло 19 октября. В ходе него Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.