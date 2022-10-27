Стремоусов сообщил об отражении ударов со стороны ВСУ по Херсону

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах эвакуировать мирных жителей на левый берег Днепра и в другие регионы России. 26 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым-24» сообщил, что более 70 000 жителей Херсонской области покинули правый берег Днепра за последнее время.