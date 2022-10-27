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Стремоусов сообщил об отражении ударов со стороны ВСУ по Херсону

Ведомости

Система ПВО отразила четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летящие на Херсон, сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Попытки обстреливать американцами русский Херсон из Хаймерсов не прекращаются. Система ПВО отразила 4 ракеты летящие на Херсон», — написал он.

Стремоусов заявил «РИА Новости», что Херсонская область никогда не вернется под контроль Украины, территория навсегда останется частью России. С освобождением Николаева, Одессы и Днепропетровска линия фронта будет отодвинута и Херсон вновь вернется к мирной жизни, сказал он. Ранее политик говорил об отсутствии планов сдавать Херсонскую область.

25 октября Стремоусов говорил о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он добавил, что российские войска усиливают оборону на подступах к Херсону. По словам чиновника, ВСУ пытаются «продавить линию обороны», однако их атаки подавляются.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах эвакуировать мирных жителей на левый берег Днепра и в другие регионы России. 26 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым-24» сообщил, что более 70 000 жителей Херсонской области покинули правый берег Днепра за последнее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных