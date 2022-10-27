В Ростовской и Воронежской областях не планируют строить линии обороны
Власти Воронежской и Ростовской областей не планируют в ближайшее время возводить фортификационные линии на границе с Украиной по примеру Курской области.
«Оперативная обстановка оценивается как абсолютно контролируемая, а сил и средств для обеспечения безопасности населения достаточно», — говорится в ответе представителя администрации Воронежской области на запрос «Ведомостей».
В Ростовской области также пока не планируется строительство фортификационных сооружений.
«Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления во взаимодействии с органами военного управления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в области обороны», — заявил в пресс-службе администрации региона.
23 октября губернатор Курской области Роман Стартовой сообщил о возведении двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Он также добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.
Ранее 19 октября президент РФ Владимир Путин своим указам ввел военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В Крыму, Севастополе, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае начал действовать «средний уровень реагирования». Уровень повышенной готовности распространился на другие субъекты ЦФО и ЮФО.
«Ведомости» направили запросы в администрации остальных регионов, в которых действует режим среднего уровня реагирования, но ответов пока не получили.
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