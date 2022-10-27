В Ростовской и Воронежской областях не планируют строить линии обороны

Ранее 19 октября президент РФ Владимир Путин своим указам ввел военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В Крыму, Севастополе, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае начал действовать «средний уровень реагирования». Уровень повышенной готовности распространился на другие субъекты ЦФО и ЮФО.