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В Ростовской и Воронежской областях не планируют строить линии обороны

Ведомости

 

Власти Воронежской и Ростовской областей не планируют в ближайшее время возводить фортификационные линии на границе с Украиной по примеру Курской области.

«Оперативная обстановка оценивается как абсолютно контролируемая, а сил и средств для обеспечения безопасности населения достаточно», — говорится в ответе представителя администрации Воронежской области на запрос «Ведомостей».

В Ростовской области также пока не планируется строительство фортификационных сооружений.

«Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления во взаимодействии с органами военного управления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в области обороны», — заявил в пресс-службе администрации региона.

23 октября губернатор Курской области Роман Стартовой сообщил о возведении двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Он также добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.

Ранее 19 октября президент РФ Владимир Путин своим указам ввел военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В Крыму, Севастополе, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае начал действовать «средний уровень реагирования». Уровень повышенной готовности распространился на другие субъекты ЦФО и ЮФО.

«Ведомости» направили запросы в администрации остальных регионов, в которых действует режим среднего уровня реагирования, но ответов пока не получили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных