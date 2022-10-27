Песков назвал ложью заявления о том, что СССР не освобождал Польшу

Ранее стало известно, что памятники Красной армии одновременно сносят в четырех регионах Польши. Среди них, в том числе, памятник «Благодарности Красной армии» в местности Глубчицы Опольского воеводства. В том же районе в Бучине демонтируют памятник в сквере, установленный в память о 38 красноармейцах, которые в январе 1945 г. погибли в боях за этот город.