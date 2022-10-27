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Песков назвал ложью заявления о том, что СССР не освобождал Польшу

Ведомости

Заявление о том, что СССР не принес освобождения Польше в 1945 г., — это чудовищная ложь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это ложь, ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибло, граждан Российской Федерации и других республик, которые тогда входили в состав СССР, — погибли, освобождая Польшу», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, это очередная попытка продолжать «оболванивать новое поколение поляков и растить их, питая ложью и провоцируя ненависть к русским». «История, мы надеемся, покажет неправильность этого. По-другому невозможно относиться к этой лжи», — заключил он.

Ранее стало известно, что памятники Красной армии одновременно сносят в четырех регионах Польши. Среди них, в том числе, памятник «Благодарности Красной армии» в местности Глубчицы Опольского воеводства. В том же районе в Бучине демонтируют памятник в сквере, установленный в память о 38 красноармейцах, которые в январе 1945 г. погибли в боях за этот город.

За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Снести монумент собираются до 1 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных