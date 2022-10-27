Песков назвал ложью заявления о том, что СССР не освобождал Польшу
Заявление о том, что СССР не принес освобождения Польше в 1945 г., — это чудовищная ложь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это ложь, ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибло, граждан Российской Федерации и других республик, которые тогда входили в состав СССР, — погибли, освобождая Польшу», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, это очередная попытка продолжать «оболванивать новое поколение поляков и растить их, питая ложью и провоцируя ненависть к русским». «История, мы надеемся, покажет неправильность этого. По-другому невозможно относиться к этой лжи», — заключил он.
Ранее стало известно, что памятники Красной армии одновременно сносят в четырех регионах Польши. Среди них, в том числе, памятник «Благодарности Красной армии» в местности Глубчицы Опольского воеводства. В том же районе в Бучине демонтируют памятник в сквере, установленный в память о 38 красноармейцах, которые в январе 1945 г. погибли в боях за этот город.
За последние несколько месяцев власти стран Балтии и Польши не раз заявляли о намерении снести памятники, посвященные героям Второй мировой войны. В августе в Риге начался демонтаж памятника советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. В начале сентября власти Вильнюса сообщили о планах демонтировать памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище. Снести монумент собираются до 1 ноября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса