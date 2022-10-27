Испанский премьер Санчес дважды перепутал Кению с Сенегалом
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал восточно-африканскую республику с Сенегалом, находящимся на западном побережье Африки. Пресс-конференция, как пишет El Pais, проходила на английском языке.
«Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом для решения общих проблем, от которых страдает наше общество», – сказал он.
После чего испанский премьер сразу же добавил, что для него большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших «президента Сенегала».
Руто поправил Санчеса, с юмором отнесясь к его ошибке, отмечает издание, а испанский премьер извинился. Как отмечает El Mundo, Санчес также намерен посетить ЮАР, цель его поездки – открыть для испанского бизнеса африканский рынок.
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