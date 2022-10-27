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Испанский премьер Санчес дважды перепутал Кению с Сенегалом

Ведомости

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал восточно-африканскую республику с Сенегалом, находящимся на западном побережье Африки. Пресс-конференция, как пишет El Pais, проходила на английском языке.

«Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом для решения общих проблем, от которых страдает наше общество», – сказал он.

После чего испанский премьер сразу же добавил, что для него большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших «президента Сенегала».

Руто поправил Санчеса, с юмором отнесясь к его ошибке, отмечает издание, а испанский премьер извинился. Как отмечает El Mundo, Санчес также намерен посетить ЮАР, цель его поездки – открыть для испанского бизнеса африканский рынок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных