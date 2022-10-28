Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

После этого чеченские военные в качестве «акта возмездия» устроили вылазку, уничтожив до 70 человек личного состава ВСУ, утверждает глава Чечни. Кадыров выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что на похороны погибшего в зоне СВО выделяется по 1 млн руб., а государство выплачивает семье еще 12 млн. Кроме того, для семей погибших организовывается паломничество в священную Мекку, добавил он.