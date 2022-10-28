Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области
В результате обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 военнослужащих одного из чеченских подразделений, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено», – написал он.
После этого чеченские военные в качестве «акта возмездия» устроили вылазку, уничтожив до 70 человек личного состава ВСУ, утверждает глава Чечни. Кадыров выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что на похороны погибшего в зоне СВО выделяется по 1 млн руб., а государство выплачивает семье еще 12 млн. Кроме того, для семей погибших организовывается паломничество в священную Мекку, добавил он.
Ранее 25 октября Кадыров заявил, что Россия, по его мнению, слабо отвечает на обстрелы ВСУ. Глава Чечни отметил, что в случае попадания снарядов на российскую территорию нужно «стереть с земли города», чтобы противник даже не мог подумать о допустимости обстрелов российских регионов.
В ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля, российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе СВО погибли 5937 российских военнослужащих, потери же ВСУ составили 61 207 убитыми и 49 368 ранеными.
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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