МИД Франции не ответил на обвинения в использовании спутников на Украине
Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр ушла от ответа на вопрос об использовании спутников, которые Париж поставляет Киеву, для разведывательных целей на Украине.
«Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом», — заявила она в интервью телеканалу LCI (цитата по «РИА Новости»). Таким образом Лежандр ответила на просьбу прокомментировать обвинения Москвы в адрес Франции о том, что гражданские спутники, которые Париж отправляет на Украину, используются для разведки.
Ранее на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов обвинил западные страны в использовании гражданских спутников в военных целях. «Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах», — сказал он. Воронцов добавил, что такая инфраструктура может стать «законной целью» для удара.
Позже в Белом доме заявили, что атака на американскую инфраструктуру повлечет ответ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать использовать свои средства.
Сегодня стало известно, что компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту еще 53 спутника глобальной системы Starlink. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink.
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