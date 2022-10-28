МИД Франции не ответил на обвинения в использовании спутников на Украине

Ранее на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов обвинил западные страны в использовании гражданских спутников в военных целях. «Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах», — сказал он. Воронцов добавил, что такая инфраструктура может стать «законной целью» для удара.