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Медведев: покупка Киевом электроэнергии приведет к росту цен на энергоносители

Ведомости

Импорт Украиной электроэнергии у Словакии, который в тестовом режиме ранее уже провел Киев, приведет лишь к дальнейшему росту цен на энергоносители, однако стабилизировать работу энергосистемы страны не сможет. С таким мнением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины», – написал он.

Для достижения такой стабильности необходимо, добавил Медведев, признать требования России в рамках спецоперации и «отраженные в Конституции» ее результаты.

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О покупке энергии в тестовом режиме у Словакии ранее сообщил государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины». Там заявили, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились, а возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину – еще один инструмент стабилизации работы энергосистемы страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей ограничить потребление энергии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных