Медведев: покупка Киевом электроэнергии приведет к росту цен на энергоносители
Импорт Украиной электроэнергии у Словакии, который в тестовом режиме ранее уже провел Киев, приведет лишь к дальнейшему росту цен на энергоносители, однако стабилизировать работу энергосистемы страны не сможет. С таким мнением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины», – написал он.
Для достижения такой стабильности необходимо, добавил Медведев, признать требования России в рамках спецоперации и «отраженные в Конституции» ее результаты.
О покупке энергии в тестовом режиме у Словакии ранее сообщил государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины». Там заявили, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились, а возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину – еще один инструмент стабилизации работы энергосистемы страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей ограничить потребление энергии.
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