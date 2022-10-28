ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном

После начала специальной военной операции на Украине российские войска заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам, после чего мост перестал использоваться. Впоследствии была налажена понтонная переправа, которая также подвергалась обстрелам.