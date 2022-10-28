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ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном

Ведомости

Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, все они были сбиты системой ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В 12 часов киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS. Было выпущено шесть ракет, все цели сбило ПВО, пострадавших нет», – рассказали там.

После начала специальной военной операции на Украине российские войска заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам, после чего мост перестал использоваться. Впоследствии была налажена понтонная переправа, которая также подвергалась обстрелам.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек. Ранее сегодня в областной администрации заявили о завершении эвакуации жителей.

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Ранее по теме: В Херсонской области сообщили о завершении эвакуации жителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных