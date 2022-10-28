ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном
Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, все они были сбиты системой ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В 12 часов киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS. Было выпущено шесть ракет, все цели сбило ПВО, пострадавших нет», – рассказали там.
После начала специальной военной операции на Украине российские войска заняли Херсон. Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м. Украинские военные неоднократно подвергали его обстрелам, после чего мост перестал использоваться. Впоследствии была налажена понтонная переправа, которая также подвергалась обстрелам.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек. Ранее сегодня в областной администрации заявили о завершении эвакуации жителей.
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