На купянском направлении украинская сторона попыталась атаковать позиции российских войск в направлении села Берестовое Харьковской области. В результате неудачной атаки ВСУ потеряли здесь более 150 человек, один танк и пять БМП. Аналогичные попытки украинские военные предприняли на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Атаки были отбиты, а совокупные потери ВСУ составили более 80 человек, три танка и пять БМП.