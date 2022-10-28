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Минобороны сообщило об уничтожении более 180 военных из резервов ВСУ

Ведомости

В результате ударов российских сил по резервам ВСУ на Николаево-Криворожском направлении были уничтожены свыше 180 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», – говорится в сообщении.

На купянском направлении украинская сторона попыталась атаковать позиции российских войск в направлении села Берестовое Харьковской области. В результате неудачной атаки ВСУ потеряли здесь более 150 человек, один танк и пять БМП. Аналогичные попытки украинские военные предприняли на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Атаки были отбиты, а совокупные потери ВСУ составили более 80 человек, три танка и пять БМП.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Киев готов бороться с Россией «до последнего украинца», по его данным, потери ВСУ составляют 1 к 7 или 1 к 8.

27 октября в военном ведомстве сообщили о трех попытках украинских войск продвинуться в ЛНР, Херсонской и Харьковской областях. Российские военные подчеркнули, что все атаки были отражены, а противник понес потери. Так, на Купянском направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском — более 120 человек, а на Николаево-Криворожском — более 60.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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