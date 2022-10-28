Минобороны сообщило об уничтожении более 180 военных из резервов ВСУ
В результате ударов российских сил по резервам ВСУ на Николаево-Криворожском направлении были уничтожены свыше 180 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», – говорится в сообщении.
На купянском направлении украинская сторона попыталась атаковать позиции российских войск в направлении села Берестовое Харьковской области. В результате неудачной атаки ВСУ потеряли здесь более 150 человек, один танк и пять БМП. Аналогичные попытки украинские военные предприняли на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Атаки были отбиты, а совокупные потери ВСУ составили более 80 человек, три танка и пять БМП.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Киев готов бороться с Россией «до последнего украинца», по его данным, потери ВСУ составляют 1 к 7 или 1 к 8.
27 октября в военном ведомстве сообщили о трех попытках украинских войск продвинуться в ЛНР, Херсонской и Харьковской областях. Российские военные подчеркнули, что все атаки были отражены, а противник понес потери. Так, на Купянском направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском — более 120 человек, а на Николаево-Криворожском — более 60.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ.
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