Посол Антонов призвал США вернуть в страну размещенное за рубежом ядерное оружие
Властям США следует вернуть на свою территорию размещенное в других странах ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его использования. Об этом в связи с публикацией издания Politico об американском тактическом ядерном оружии в Европе заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, сейчас на ядерных государствах лежит «особая ответственность за предотвращение эскалации».
«В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — цитирует Telegram-канала посольства Антонова.
По словам посла, зарубежные СМИ сообщали о возможном сокращении сроков доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. Он указал, что власти США называют такие боеприпасы тактическими и «спекулируют о том, что российский арсенал вооружений аналогичного класса в разы больше американского».
При этом умалчивается, что все российское ТЯО находится в централизованных хранилищах на территории РФ и и не может представлять угрозы для США, добавил Антонов.
«Американские же авиабомбы развернуты в европейских странах с коротким подлетным временем до российских границ. Поэтому В61-12, несмотря на их ограниченную мощность, имеют стратегическое значение», — сказал дипломат.
Антонов рассказал о совместных США и партнеров по НАТО учениях по использованию таких боеприпасов. Утверждается, что они не направлены против Москвы, однако, как напомнил посол, Россия в стратегической концепции альянса названа «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности». Антонов призвал «прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО».
Ранее Антонов заявил, что Россия делает все для того, чтобы не допустить ядерной войны.
«Я вам твердо отвечу, по крайней мере то, что мы делаем, российские дипломаты, то, что делают российские политики, делают все для того, чтобы этого не случилось. Мы привержены позиции, одобренной нашими президентами, причем не только России, но и "ядерной пятерки", о том, что ядерная война произойти не может и в ней не будет победителей», — говорил дипломат.