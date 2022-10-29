Сенатор Нарусова опровергла информацию о своей отставке

До этого в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Изначально сообщалось, что у самой журналистки процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. Собчак находится в Литве, она въехала в страну по израильскому паспорту.