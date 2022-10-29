Сенатор Нарусова опровергла информацию о своей отставке
Член Совета Федерации от республики Тыва Людмила Нарусова назвала фейком информацию о своем уходе с поста сенатора. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, информация об отставке Нарусовой появилась в Telegram-каналах. Сообщалось, что это произойдет на следующей неделе, заявление сенатор якобы уже написала.
«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это», — сказала она.
На этой неделе дочь Нарусовой Ксения Собчак покинула Россию после задержания и ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова.
До этого в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Изначально сообщалось, что у самой журналистки процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. Собчак находится в Литве, она въехала в страну по израильскому паспорту.