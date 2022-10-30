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Лавров заявил о тревогах из-за желания Польши разместить ядерное оружие США

Ведомости

Россию тревожат разговоры США и Польши о возможном размещении в стране американских ядерных бомб, Варшава «просится в кандидаты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» в эфире «Первого канала».

«Польша просится в "кандидаты" на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Глава российского МИДа отметил, что нынешние политики Запада пытаются «играть» с темой ядерного оружия и делают это «достаточно безответственно». 

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В начале октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. При этом он говорил, что в ближайшем будущем нет признаков того, что республика получит ядерное оружие в свое распоряжение.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск продумают, как ответить на угрозу размещения ядерного оружия в Польше.

В пресс-службе госдепартамента сообщали, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 г. Там отметили, что не в курсе обсуждения подобных планов с Польшей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных