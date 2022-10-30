Лавров заявил о тревогах из-за желания Польши разместить ядерное оружие США

В начале октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос о присоединении страны к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия. При этом он говорил, что в ближайшем будущем нет признаков того, что республика получит ядерное оружие в свое распоряжение.