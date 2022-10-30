В Пентагоне планируют закупку автоматов АК-74

28 октября в США заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн. По словам представителя Пентагона Сабрины Сингх, в новый пакет военной помощи войдут, в частности, дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, а также 125 броневиков Humvee.