В Пентагоне планируют закупку автоматов АК-74
Министерство обороны США разместило заказ на автоматы АК-74 с патронами калибра 5,45x39 мм. Соответствующие данные 27 октября были опубликованы на официальном сайте госзакупок страны sam.gov.
«Армейское командование по контрактам в Нью-Джерси (CCNJ) от имени менеджера Программы по летальности солдат (PMSL) и Командования по развитию боевых возможностей — Центра вооружений (CCDC-AC) — ищет потенциальные источники для поставок автоматов Калашникова типа АК-74 и вспомогательных деталей», — указано на сайте.
Власти США намерены закупить оружие у других стран. Цели его использования не указаны. Отмечается, что под требования подходят автоматы из России (АК-74), ФРГ (MPi AK74) и Румынии (md.86).
28 октября в США заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн. По словам представителя Пентагона Сабрины Сингх, в новый пакет военной помощи войдут, в частности, дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, а также 125 броневиков Humvee.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется».
26 октября стало известно, что Вашингтон передал Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. При этом американские власти пока что не одобрили поставку ПВО Patriot.