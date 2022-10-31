Новая Зеландия расширила санкции против России

В МИДе Новой Зеландии отметили, что на сегодняшний день страна ввела более 1200 санкций против российских физических и юридических лиц. В предыдущий раз страна расширяла список ограничений против России 11 октября. Тогда санкции затронули 51 бизнесмена и 24 человек, которые связаны с присоединением новых территорий к РФ, а также две российские компании (АО «Гознак» и PR-агентство «ИМА-консалтинг»).