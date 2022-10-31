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Политика

Новая Зеландия расширила санкции против России

Ведомости

Новая Зеландия ужесточила санкции в отношении российских граждан и компаний. Под ограничения попали 14 россиян, а также семь оборонных предприятий и СМИ, говорится на сайте правительства Новой Зеландии.

«Сегодня мы вводим санкции против 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины», — сообщила министр иностранных дел страны Наная Махута.

Под санкции попали руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие. Также ограничения ввели в отношении членов военных формирований, «связанных с ЧВК Вагнера». Кто конкретно попал в санкционный список, не уточняется. Среди компаний, попавших под санкции, — информагентства «ИнфоРос» и News Front.

В МИДе Новой Зеландии отметили, что на сегодняшний день страна ввела более 1200 санкций против российских физических и юридических лиц. В предыдущий раз страна расширяла список ограничений против России 11 октября. Тогда санкции затронули 51 бизнесмена и 24 человек, которые связаны с присоединением новых территорий к РФ, а также две российские компании (АО «Гознак» и PR-агентство «ИМА-консалтинг»).

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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