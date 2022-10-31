Песков призвал дождаться конкретики по размещению баз НАТО в Финляндии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться «четких формулировок», комментируя возможное размещение баз НАТО в Финляндии после вступления страны в альянс.
«Там не так обстоят дела. Там не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте все-таки дождемся четких формулировок перед тем, как давать оценку», — отметил представитель Кремля.
Газета Iltalehti ранее сообщила, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, не исключает размещения ядерного оружия на ее территории. Законопроект не накладывает запрета и на размещение военных баз и военного контингента альянса.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в свою очередь заявила, что сомневается в вероятности размещения в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО. Она также подчеркнула, что Финляндия и Турция не имеют нерешенных вопросов, мешающих вступлению в альянс.
В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.
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