Песков призвал дождаться конкретики по размещению баз НАТО в Финляндии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в свою очередь заявила, что сомневается в вероятности размещения в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО. Она также подчеркнула, что Финляндия и Турция не имеют нерешенных вопросов, мешающих вступлению в альянс.