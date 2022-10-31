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Песков призвал дождаться конкретики по размещению баз НАТО в Финляндии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться «четких формулировок», комментируя возможное размещение баз НАТО в Финляндии после вступления страны в альянс.

«Там не так обстоят дела. Там не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте все-таки дождемся четких формулировок перед тем, как давать оценку», — отметил представитель Кремля.

Газета Iltalehti ранее сообщила, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, не исключает размещения ядерного оружия на ее территории. Законопроект не накладывает запрета и на размещение военных баз и военного контингента альянса.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в свою очередь заявила, что сомневается в вероятности размещения в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО. Она также подчеркнула, что Финляндия и Турция не имеют нерешенных вопросов, мешающих вступлению в альянс.

В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных