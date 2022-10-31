Мишустин поручил организовать систему контроля для обеспечения потребностей ВС РФ
В России необходимо организовать жесткую систему контроля для обеспечения потребностей российских военных на время спецоперации на Украине, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии.
«Важно настроить обратную связь производителей и потребителей, чтобы те, кто выпускает продукцию, оперативно получали отклик, как ее нужно усовершенствовать, чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
По словам премьера, необходимо параллельно корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля. Мишустин также напомнил, что президент Владимир Путин поставил перед структурой задачу существенно нарастить темпы поставок всего, что необходимо армии.
25 октября на первом заседании Координационного совета по обеспечению потребностей войск Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
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