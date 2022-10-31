В Херсонской области сообщили о попытке ВСУ прорвать линию обороны
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на Бериславском направлении в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Только что на Бериславском направлении украинские националисты попытались атаковать, но атака была отбита», — рассказал чиновник в видеообращении.
Он отметил, что в результате отражения атаки российские военные ликвидировали два танка противника. Число уничтоженных украинских военных уточняется, сообщил Стремоусов.
29 октября замглавы администрации Херсонской области заявил, что ВСУ попытались прорваться на Николево-Криворожском направлении в районе села Брускинское Херсонской области. Стремоусов подчеркнул, что попытку наступления предотвратили, противник был отброшен на исходные позиции.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о четырех атаках ВСУ в районе населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области. Отмечается, что по противнику открыли огонь, попытка наступления была пресечена.
ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с октября. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек. 28 октября в областной администрации заявили о завершении эвакуации жителей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября Путин ввел в четырех новых регионах военное положение.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.