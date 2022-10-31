В Херсонской области сообщили о попытке ВСУ прорвать линию обороны

ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с октября. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек. 28 октября в областной администрации заявили о завершении эвакуации жителей.