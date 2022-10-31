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Политика

В Херсонской области сообщили о попытке ВСУ прорвать линию обороны

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на Бериславском направлении в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. 

«Только что на Бериславском направлении украинские националисты попытались атаковать, но атака была отбита», — рассказал чиновник в видеообращении. 

Он отметил, что в результате отражения атаки российские военные ликвидировали два танка противника. Число уничтоженных украинских военных уточняется, сообщил Стремоусов. 

29 октября замглавы администрации Херсонской области заявил, что ВСУ попытались прорваться на Николево-Криворожском направлении в районе села Брускинское Херсонской области. Стремоусов подчеркнул, что попытку наступления предотвратили, противник был отброшен на исходные позиции. 

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о четырех атаках ВСУ в районе населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области. Отмечается, что по противнику открыли огонь, попытка наступления была пресечена. 

ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с октября. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек. 28 октября в областной администрации заявили о завершении эвакуации жителей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября Путин ввел в четырех новых регионах военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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