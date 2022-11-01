Володин сообщил о невозможности возобновить зерновую сделку на прежних условиях
Возобновление участия России в зерновой сделке на прежних условиях невозможно, пока коридор безопасности используется для исполнения террористических атак, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. В этот раз [президент Украины Владимир] Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима. Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — написал он.
Володин также напомнил, что зерно, которое вывозилось из заблокированных портов Украины, должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии, в то время как эти страны получили только 3-4% всего вывезенного зерна. Большая же часть попала на рынки стран ЕС, подчеркнул Володин.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
30 октября Минобороны сообщило, что специалисты ведомства подняли на поверхность обломки уничтоженных беспилотников. По результатам экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, специалисты пришли к выводу, что один из них мог быть запущен с борта гражданского суда, которое было зафрахтовано для вывоза украинского зерна.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Всего с момента заключения сделки с Украины было вывезено более 9,3 млн тонн зерновых, сообщил накануне, 31 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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