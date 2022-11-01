Володин сообщил о невозможности возобновить зерновую сделку на прежних условиях

Володин также напомнил, что зерно, которое вывозилось из заблокированных портов Украины, должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии, в то время как эти страны получили только 3-4% всего вывезенного зерна. Большая же часть попала на рынки стран ЕС, подчеркнул Володин.