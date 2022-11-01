Клишас призвал избегать избыточного регулирования соцсетей
Социальные сети являются важным инструментом коммуникации людей с органами власти, следует избегать их избыточного регулирования. Такое заявление сделал сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«Считаю, что соц сети являются важнейшим инструментом обратной связи с людьми для всех органов публичной власти и нам нужно правильно выстраивать работу с соц сетями, избегая избыточного регулирования», — написал Клишас.
Таким образом он прокомментировал материал «Ведомостей» об обращении Совета блогеров при Совете Федерации к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разблокировать соцсети Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией). Подлинность писем, которые оказались в распоряжении издания, подтвердила координатор совета Валерия Рытвина.
Однако позже в Совфеде заявили, что Совета блогеров не существует. Валерия Рытвина же является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре, уточнили в СФ. Подчеркивается, что ее позиция не является официальной позицией верхней палаты парламента. В СФ заявили, что Рытвину исключат из состава экспертов из-за неоднократных нарушений.
Facebook была заблокирован в России 4 марта из-за ограничения доступа на платформе к ряду российских СМИ. С 14 марта в стране не работает Instagram. Соцсеть заблокировали за разрешение пользователям некоторых стран, включая Украину, публиковать призывы к насилию в отношении российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.
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