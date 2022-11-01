Клишас призвал избегать избыточного регулирования соцсетей

Однако позже в Совфеде заявили, что Совета блогеров не существует. Валерия Рытвина же является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре, уточнили в СФ. Подчеркивается, что ее позиция не является официальной позицией верхней палаты парламента. В СФ заявили, что Рытвину исключат из состава экспертов из-за неоднократных нарушений.