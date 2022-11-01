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Политика

Клишас призвал избегать избыточного регулирования соцсетей

Ведомости

Социальные сети являются важным инструментом коммуникации людей с органами власти, следует избегать их избыточного регулирования. Такое заявление сделал сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале. 

«Считаю, что соц сети являются важнейшим инструментом обратной связи с людьми для всех органов публичной власти и нам нужно правильно выстраивать работу с соц сетями, избегая избыточного регулирования», — написал Клишас. 

Таким образом он прокомментировал материал «Ведомостей» об обращении Совета блогеров при Совете Федерации к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разблокировать соцсети Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией). Подлинность писем, которые оказались в распоряжении издания, подтвердила координатор совета Валерия Рытвина.

Однако позже в Совфеде заявили, что Совета блогеров не существует. Валерия Рытвина же является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре, уточнили в СФ. Подчеркивается, что ее позиция не является официальной позицией верхней палаты парламента. В СФ заявили, что Рытвину исключат из состава экспертов из-за неоднократных нарушений.

Facebook была заблокирован в России 4 марта из-за ограничения доступа на платформе к ряду российских СМИ. С 14 марта в стране не работает Instagram. Соцсеть заблокировали за разрешение пользователям некоторых стран, включая Украину, публиковать призывы к насилию в отношении российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. 

Кроме того, 21 марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. 11 октября Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных