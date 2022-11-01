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Совфед не поддержал разблокировку соцсетей запрещенной Meta

Ведомости

В комитете Совета Федерации по образованию и науке выступили против разблокировки Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией), сообщила глава комитета Лилия Гумерова, пишет «РИА Новости». 

«Ни я, ни коллеги, конечно, не поддерживаем эту разблокировку», — заявила Гумерова, подчеркнув, что нужно создавать свои альтернативные платформы и продвигать собственные интересы. Она считает, что западные соцсети «подрывают наши государственные устои, нашу национальную безопасность». Гумерова твердо выступила против разблокировки таких платформ.  

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке вышеупомянутых соцсетей. Аналогичное обращение блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. После этого в Совфеде заявили, что Совета блогеров не существует.  

Ранее по теме: Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать соцсети запрещенной Meta

Кроме того, Валерию Рытвину, которая представляется как координатор Совета блогеров, исключили из состава экспертов. Она являлась координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре.

В Совфеде обосновали данное решение в результате неоднократных нарушений Рытвиной регламента работы секции и заявлений от имени «несуществующей организации при СФ». Рытвина заявила «Ведомостям», что несмотря на принятое решение, они планируют зарегистрировать общественную организацию и «продолжить работу на благо общества». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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