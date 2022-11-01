Совфед не поддержал разблокировку соцсетей запрещенной Meta
В комитете Совета Федерации по образованию и науке выступили против разблокировки Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией), сообщила глава комитета Лилия Гумерова, пишет «РИА Новости».
«Ни я, ни коллеги, конечно, не поддерживаем эту разблокировку», — заявила Гумерова, подчеркнув, что нужно создавать свои альтернативные платформы и продвигать собственные интересы. Она считает, что западные соцсети «подрывают наши государственные устои, нашу национальную безопасность». Гумерова твердо выступила против разблокировки таких платформ.
Ранее Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке вышеупомянутых соцсетей. Аналогичное обращение блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. После этого в Совфеде заявили, что Совета блогеров не существует.
Кроме того, Валерию Рытвину, которая представляется как координатор Совета блогеров, исключили из состава экспертов. Она являлась координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета федерации по науке, образованию и культуре.
В Совфеде обосновали данное решение в результате неоднократных нарушений Рытвиной регламента работы секции и заявлений от имени «несуществующей организации при СФ». Рытвина заявила «Ведомостям», что несмотря на принятое решение, они планируют зарегистрировать общественную организацию и «продолжить работу на благо общества».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса