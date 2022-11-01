Совфед не поддержал разблокировку соцсетей запрещенной Meta

«Ни я, ни коллеги, конечно, не поддерживаем эту разблокировку», — заявила Гумерова, подчеркнув, что нужно создавать свои альтернативные платформы и продвигать собственные интересы. Она считает, что западные соцсети «подрывают наши государственные устои, нашу национальную безопасность». Гумерова твердо выступила против разблокировки таких платформ.