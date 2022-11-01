Новак: Россия приступила к расследованию на «Северных потоках»
Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках», официальных результатов расследования пока что нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования», — сказал Новак, отвечая на вопросы журналистов об итогах расследования (цитата по ТАСС).
Он добавил, что с места информацию докладывают руководству «Газпрома». Новак предположил, что какие-то данные уже есть, уточнив, что знать наверняка он этого не может, поскольку специалисты «только приступили к работе».
27 октября оператор «Северного потока» — компания Nord Stream — сообщила, что зафрахтованное ею специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения газопровода для проведения обследования. Эту информацию подтвердили в ВМС Швеции, отметив, что для проведения расследования в исключительной экономической зоне королевства компании не нужно разрешение властей Швеции.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
30 сентября в ходе выступления в Кремле Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
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