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Новак: Россия приступила к расследованию на «Северных потоках»

Ведомости

Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках», официальных результатов расследования пока что нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования», — сказал Новак, отвечая на вопросы журналистов об итогах расследования (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что с места информацию докладывают руководству «Газпрома». Новак предположил, что какие-то данные уже есть, уточнив, что знать наверняка он этого не может, поскольку специалисты «только приступили к работе».

Накануне, 31 октября, президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» допустили к месту подрыва на газопроводах «Северный поток», компания уже обнаружила повреждения, которые подтверждают версию о теракте. 

27 октября оператор «Северного потока» — компания Nord Stream — сообщила, что зафрахтованное ею специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения газопровода для проведения обследования. Эту информацию подтвердили в ВМС Швеции, отметив, что для проведения расследования в исключительной экономической зоне королевства компании не нужно разрешение властей Швеции. 

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.

30 сентября в ходе выступления в Кремле Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза». 

29 октября Минобороны РФ заявило, что к подрыву газопроводов причастны британские военно-морские силы (ВМС). Минобороны Великобритании эту информацию отрицает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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