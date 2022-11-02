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Минобороны Турции сообщило, что Анкара продолжит вывозить зерно с Украины

Ведомости

Турция продолжит вывозить сельхозпродукцию с Украины после приостановки участия России в зерновой сделке. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить», — сообщил глава турецкого минобороны. 

Акар добавил, что Турция заинтересована в продолжении поставок зерна, и подчеркнул, что достигнутое соглашение выгодно для всех сторон. Он также заявил, что в случае прекращения поставок продовольствия развивающиеся страны могут столкнуться с голодом. Глава минобороны Турции напомнил, что после подписания соглашения цены на зерно снизились.

Акар отметил, что Анкара «выполняет и будет выполнять свою часть» сделки. Он добавил, что в настоящее время нуждающимся было отправлено 10 млн тонн зерна в рамках соглашения.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны РФ, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

31 октября Минобороны сообщило о приостановке движения судов по зерновому коридору до прояснения ситуации вокруг украинской атаки на российские корабли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности реализации зерновой сделки без участия России. Представительство ООН в объединенном координационном центре сообщило Reuters, что ООН, Турция и Украина решили не планировать на 2 ноября движение судов в рамках зерновой сделки.

Накануне, 1 ноября, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что возобновление работы России в рамках инициативы возможно только при условии, что Киев даст гарантии по неиспользованию гуманитарного коридора в военных целях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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