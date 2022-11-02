Минобороны Турции сообщило, что Анкара продолжит вывозить зерно с Украины

Акар добавил, что Турция заинтересована в продолжении поставок зерна, и подчеркнул, что достигнутое соглашение выгодно для всех сторон. Он также заявил, что в случае прекращения поставок продовольствия развивающиеся страны могут столкнуться с голодом. Глава минобороны Турции напомнил, что после подписания соглашения цены на зерно снизились.